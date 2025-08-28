◆米大リーグドジャース―レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・レッズ戦に「１番・投手」で先発出場し、０―１の４回先頭に迎えた２打席目は、打球速度１０２・７マイル（約１６５・３キロ）の強烈な右前打を放った。口火を切ると、１死満塁の好機にＥ・ヘルナンデスの逆転２点中前打で生還し、両リーグトップ独走の１