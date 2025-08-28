自民党の森山幹事長との会談を終えたチームみらいの安野党首（右）＝28日午前、東京・永田町の自民党本部自民党の森山裕幹事長は28日午前、チームみらいの安野貴博党首と自民党本部で会談した。平将明デジタル相が同席した。少数与党の中、秋の臨時国会を見据え、多数派形成へ連携を模索する狙いとみられる。安野氏は会談後、自身のX（旧ツイッター）に「会派入りの話はしていないが、あいさつとチームみらいの紹介をしてきた」