おととい午前０時ごろ山形県南陽市の山中で、男性にハンマーや手足で殴るけるなどの暴行を加え現金や運転免許証などを奪ったとして、２５歳の男ら３人が強盗傷害の容疑で逮捕されました。 【画像】事件現場付近ここに夜中に 被害者の男性と逮捕された３人の男は、顔見知りだったということです。 逮捕されたのは寒河江市高屋の会社員の男（２５）と、山形市の会社員の１８歳の男、そして自称山形市の建設作業員の１６歳