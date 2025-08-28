ミュージシャンの相川七瀬（50）が、27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。PUFFY吉村由美（50）との不仲説を一蹴した。相川は吉村と「テレビ局の廊下で殴り合いをした」という記事が出て、「仲悪い説が盛り上がっちゃうと、隣に楽屋がなってもちょっとなんか…。大人同士もちょっとピリピリする。ソニーとエイベックスが」と所属レーベルも巻き込んだ騒動になっ