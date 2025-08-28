高松国際ピアノコンクール2023 国内外の若手ピアニストの登竜門、高松国際ピアノコンクールが2026年2月10日から23日まで開催されます。9月1日からチケットを発売します。 期間中すべての演奏が聴ける鑑賞パスポートは1万2000円。 2月10日から12日の第1次審査の1日券は一般1000円、学生（高校生以下）500円。 2月14日、15日の第2次審査の1日券は一般1500円、学生700円。 2月17日、18日の第3次審