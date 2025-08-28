警視庁28日午前8時過ぎ、大宮―上野間を走行中の上越新幹線の車内で、乗客のモバイルバッテリーから煙が出た。警視庁上野署によると、所有者の50代の男性が衣服をかぶせて消そうとし、右手の指にやけどを負った。車内への延焼はなかった。署によると、男性はバッテリーをキャリーケースに入れていた。署や東京消防庁が詳しい状況を調べている。JR東日本によると、車内確認のため9分の遅れが出た。東京駅で折り返す予定だった