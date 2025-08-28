２７日、国家博物館「文明の銀河−上海協力機構加盟国博物館所蔵文化財合同展」で展示を見る人。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京8月28日】上海協力機構（SCO）加盟国の博物館・文化財関連機関10機関の文化財を集めた「文明の銀河−上海協力機構加盟国博物館所蔵文化財合同展」が27日、北京市の国家博物館で始まった。中国文化・観光部が主催し、220点（組）を展示。各加盟国の深い文明の蓄積を反映し、シルクロー