国務院報道弁公室で8月26日に行われた「『第14次五カ年計画（2022-2025年）』の高い質の達成」をテーマとした記者会見では、中国が過去5年間で世界で最大かつ最も急速に成長する再生可能エネルギー体系を構築し、再生可能エネルギー発電の設備容量が総発電設備容量に占める割合が40％から60％にまで向上したと発表されました。中国での風力と太陽光を合わせた発電設備容量は、2020年の5億3000万キロワットから2024年7月末には16億8