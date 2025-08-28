秋が深まるこの季節、ハロウィン気分を楽しませてくれるのが「フェアリーケーキフェア」の新作スイーツ。2025年9月1日から、毎年人気のネコクッキー缶がハロウィン仕様で新登場し、さらに贅沢な「ピスタチオ生バターサンド」も期間限定で復活します。見た目も可愛く、味わいも本格的なスイーツは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぴったりです♪ ハロウィン限定「ネコクッキー缶