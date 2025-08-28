タレントの中川翔子さんは8月27日、自身のInstagramを更新。現在の状況を伝え、さまざまな声が寄せられています。【写真】中川翔子、双子妊娠中の現況を報告「先輩お母さんたちに教えていただきたいです」現在双子を妊娠中の中川さんは19枚の写真を投稿。大きくなったおなかで愛猫を抱っこする姿などを公開し、「健診、双子あわせて3809gまできました血圧やむくみや色々合格でホッとしました安静継続だけど！張りもおちついて