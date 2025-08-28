福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は28日午前8時、火山の状況に関する解説情報を発表した。火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）が継続中の宮崎・鹿児島県境にある霧島連山・新燃岳で同日4時53分に噴火が発生し、噴煙は火口縁上5500mまで上がった。噴火は同8時現在も継続している。この噴火に伴う大きな噴石の飛散や火砕流は観測されていない。新燃岳で噴煙が火口縁上5000m以上に上がったのを確認したのは7月3日以来。新