川崎フロンターレ時代に国内７冠を獲得している鬼木達監督が指揮を執り、レオ・セアラや小池龍太、小川諒也ら実績ある面々を数多く補強し、常勝軍団復活を目ざしている今季の鹿島アントラーズ。９年ぶりのJ１制覇はもちろんのこと、同じく2016年から遠ざかっている天皇杯のタイトルも喉から手が出るほど欲しいに違いなかった。それを獲得するために、絶対に倒さなければいけなかったのが、８月27日に天皇杯の準々決勝で対峙し