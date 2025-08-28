徳川美術館で、秋季特別展「尾張徳川家 名品のすべて」が開催されます。本展は、名古屋城を居城とした御三家筆頭・尾張徳川家に伝わる家康の遺産や大名道具、蔵書、そして近代以降に加わった文化財まで、日本の美と知の結晶を一堂に紹介する特別展です。名品１家康からの贈り物――「駿府御分物（すんぷおわけもの）」家康の没後、その膨大な遺産は将軍家および尾張・紀伊・水戸の「御三家」に分け与えられました。御三家とは、