◇ナ・リーグドジャース―レッズ（2025年8月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第2打席で右前打を放ち、2試合連続安打をマークした。0―1で迎えた4回、先頭で打席に入ると、2ボール1ストライクからの4球目、相手先発・ロドロのチェンジアップを捉え、右前に運んだ。チームは相手左腕に4者連続三振を喫するなど、3回まで走者一人