◇プロ野球セ・リーグ 阪神 2-1 DeNA(27日、横浜スタジアム)育成出身選手として球団初の先発マウンドを託された早川太貴投手は5回77球を投げ、被安打2、無失点。うれしいプロ初勝利をあげました。1点が大きく響く試合を作り、試合後にはお立ち台に登場。「すごくうれしいです」と一言、喜びをあらわにしました。デビュー戦の7月16日中日戦は、5点ビハインドの9回2アウトから登板。緊張のためかボークを与えてしまい、得点を許すほ