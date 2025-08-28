警視庁などによりますと、きょう午前9時半前、東京・荒川区のJR南千住駅前にある29階建てのタワーマンションの18階の一室で「煙が充満している」と通報がありました。【写真を見る】【速報】東京・荒川区南千住のタワーマンションで火事70代女性が意識不明の重体消防車など24台が出動し、火はほぼ消し止められたということです。部屋からは70代の女性が救助され、病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。