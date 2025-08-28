警察庁は、来年度予算の概算要求におよそ3476億円を計上し、そのうちサイバー空間の脅威への対処としておよそ64億円を盛り込むことを発表しました。警察庁はきょう（28日）、来年度予算の概算要求を発表し、一般会計の総額で2025年度の当初予算と比べ365億円の増加となるおよそ3476億円を計上しました。このうち、サイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の運用に向けて、攻撃元のサーバーを無害化する機材や環境の整備、