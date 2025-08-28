今年5月から6月にかけ、SNS型投資詐欺で埼玉県に住む女性から金地金をだましとった疑いでベトナム人の男2人が逮捕されました。SNS型投資詐欺の疑いで逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で住居不定・無職の男(22)と東京都千代田区に住む介護職員の男(30)です。2人は氏名不詳者らと共謀の上、投資会社社員などになりすまし、投資名目で金地金をだまし取ろうと考え、今年5月8日ごろから、氏名不詳者らがメッセージアプリをし