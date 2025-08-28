福岡市で27日夜から28日未明にかけて、酒を飲んで自転車を運転したとして男2人が逮捕されました。 警察によりますと、28日午前1時半ごろ、福岡市早良区飯倉で、パトロール中の警察官が自転車の信号無視を見つけました。運転していたのは、福岡市早良区の自称飲食店従業員、緒方孝圭容疑者（33）で、呼気から基準値の3倍を超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察の調べに対し