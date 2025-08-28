２６日、在ミャンマー中国大使館がヤンゴンで開いた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念座談会であいさつする馬珈駐ミャンマー大使。（ヤンゴン＝新華社配信）【新華社ヤンゴン8月28日】在ミャンマー中国大使館は26日、ヤンゴンで中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念座談会を開き、馬珈（ば・か）駐ミャンマー大使、ミャンマーのウーイェーティン情報次官のほか、両国の30余りのメディ