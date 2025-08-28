【モデルプレス＝2025/08/28】女優の木村文乃が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「愛の、がっこう。」（毎週木曜よる10時〜）の第8話が、28日に放送される。【写真】ラウール、ベッドで木村文乃を見守る姿◆木村文乃主演「愛の、がっこう。」本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・小川愛実（木村）が、文字の読み書きが苦手なホ