横浜FCは28日、FW室井彗佑の運転する普通乗用車が、横浜市旭区の店舗の駐車場で接触事故を発生させたと報告した。クラブ公式サイトによると、事故が起きたのは21日の8時00分頃。室井が運転する車が店舗駐車場から左折出庫する際に、逆車線から右折で入庫する車と接触した。すでに警察への事故の届け出、現場検証などは完了。室井に怪我はないという。クラブは「お相手の方とご家族には多大なるご迷惑をお掛けしましたこと