タクシー運転手を「殺すぞ」などと脅したなどとして、脅迫と暴行の疑いで警視庁に書類送検された三代目 J SOUL BROTEHRS今市隆二（38）と運転手の間で示談が成立したと28日、被害者側の代理人弁護士が発表した。この日、示談が成立し被害届を取り下げたという。被害者代理人弁護士を務めているレイ法律事務所の河西邦剛弁護士と西山晴基弁護士が同日、東京・霞が関の記者クラブで会見で明らかにした。今市が被害者に「殺すぞ」とい