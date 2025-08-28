ＳＯＭＰＯホールディングスは大幅高で上場来高値を更新した。２７日取引終了後、子会社を通じて米同業のアスペン・インシュアランス・ホールディングス＜AHL＞を買収すると発表した。アスペン社の普通株式を１株当たり３７．５ドル、総額約３４億８０００万ドル（約５１９５億円）で取得する。２０２６年上半期の買収手続き完了を目指す。この買収は友好的なもので、両社とも取締役会において全会一致で賛同してい