シンメンテホールディングスは軟調。２７日取引終了後、２８万株（自己株式を除く発行済み株数の１．４６％）を上限に２８日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。これを受け、同社株は朝方高く始まったものの、買い一巡後は値を消した。 東証の自己株式立会外買付取引情報によると、シンメンテは２８日に買い付けを実施し、２５万株を取得した。