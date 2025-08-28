中国電力ネットワークによりますと、午前10時22分ごろ、岡山県浅口市の一部地域で停電が発生しているということです。 現在、停電原因について調査中で、復旧は発生後３時間以内を目指しているとしています。 【影響地域】鴨方町鴨方10戸未満鴨方町小坂西10戸未満鴨方町六条院中約450戸