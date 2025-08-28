テレビ朝日には今年４月、計４人の新人アナウンサーが入社した。現在はそれぞれ担当番組が決まり、徐々に視聴者にも顔を覚えられ始めている。入社から５か月が経過しての今の心境、アナウンサーの道を選んだ理由はさまざまだが、全員が一日も早く先輩に追いつくことができるよう、日々奮闘を続けている。（中西珠友）藤田大和アナウンサーは「６歳からアナウンサーしか考えていなかった」と一度も夢がブレることなく、その夢