わいせつ目的で会うことを女児に繰り返し求めたとして、愛知県警は２８日、東京都八王子市、無職の男（４９）をわいせつ目的面会要求容疑で逮捕したと発表した。逮捕は２７日。発表によると、男は今年６月、わいせつ目的で、８歳の女児にＳＮＳで「ないしょで会いたい」「会えるの？」などとメッセージを送り、繰り返し面会を求めた疑い。捜査関係者によると、女児がダンスをする動画をＳＮＳに投稿していたところ、男がフォ