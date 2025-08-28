韓国の尹錫悦前大統領による非常戒厳をめぐり、裁判所は27日、韓悳洙前首相に対する逮捕状請求を棄却しました。韓前首相は、尹前大統領による戒厳を巡り、内乱の首謀をほう助した疑いで特別検察官の捜査を受けていました。特別検察官は今月24日、違憲状態だった戒厳を事前に止めることができたにもかかわらず止めなかったことなどを考慮し、裁判所に韓前首相に対する逮捕状を請求していました。これを受け、裁判所は27日、逮捕の妥