日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」（東京・両国国技館）が、３０日と３１日に放送される。番組の公式Ｘ（旧ツイッター）などで２８日、タイムテーブルが発表された。今年のテーマは「あなたのことを教えて」。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也、フリーの羽鳥慎一アナウンサー、同局の水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」永瀬廉と郄橋