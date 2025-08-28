◇プロ野球セ・リーグ広島3ー2巨人（27日、マツダスタジアム）0-3で迎えた6回、2アウト2、3塁としたところで、巨人の浅野翔吾選手が、広島の先発・大瀬良大地投手のカットボールをレフト線にはじき返し、2点を挙げました。「バットを短く持って打席に入った結果がいい結果につながったのでよかったと思います。しっかり上からたたいて、低い打球を打つつもりでやったのでよかったです」広島はプロ初ホームランを放った地でもあり