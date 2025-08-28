◆米大リーグオリオールズ２―３レッドソックス（２７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）レッドソックスの吉田正尚外野手が２７日（日本時間２８日）、敵地のオリオールズ戦に「７番・ＤＨ」でスタメン出場し、３打数無安打だった。１―０の２回１死の第１打席は二ゴロ。１―１の４回第２打席は２死二塁で勝ち越しチャンスだったが、オ軍２番手のコントレラスに二ゴロに打ち取られた