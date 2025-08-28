女優の橋本環奈（26歳）が、8月27日に放送されたバラエティ番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（日本テレビ系）に出演。“橋本家の思い出の味”について語った。映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」に出演している橋本環奈が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。出演者の思い出のご飯をエピソードと共に食べていく中で、橋本の思い出の食べ物として、「皆さん、カステラを食べると思うんですけれど、うちは牛乳に浸して食べ