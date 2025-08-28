女優の橋本環奈（26歳）が、8月27日に放送されたバラエティ番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（日本テレビ系）に出演。タイムマシーン3号・山本浩司の印象について「ないですね」と語った。映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」に出演している橋本環奈が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「どこかで聞いたことのある音」イントロクイズとして、タイムマシーン3号・山本浩司のツッコミ「いい加減にしろ」が出題された。橋