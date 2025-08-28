愛知県名古屋市のある通りに設置されていた豊臣秀吉像が、大きく損傷した状態で発見され、波紋を呼んでいる。豊臣秀吉は１６世紀末に日本を統一し、朝鮮出兵（文禄・慶長の役）を起こした人物だ。２７日、ＮＨＫなどによると、名古屋市西区の商店街入り口に設置されていた秀吉像の頭部が折られた状態で発見された。大人の腰ほどの高さのこの像は強化プラスチック製で、頭の部分が完全に切断されており、現在はテープで仮補修が施さ