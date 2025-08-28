最近、タイ・プーケットのビーチで１週間の間に観光客４人が相次いで死亡する事故が発生した。タイ当局は、プーケットを訪れる観光客に対して海に入る際は特に注意するよう呼びかけている。２７日（現地時間）、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）やタイの現地メディアによると、今月２０日、６８歳のスウェーデン人男性がプーケットのカタビーチで浅瀬を歩いていたところ、突然倒れた。救助隊が心肺蘇生を試み