司会役の社員が会議で「何か意見はない？」と言っても誰も反応しないのはなぜなのか。コーチの林健太郎さんは「会議で意見やアイデアを出させるために大切なのは、メンバーが自分ごととして捉えられるかにかかっている。そのためには、議題に入る前のリーダーの前フリが重要だ」という――。※本稿は、林健太郎『リーダーの否定しない習慣』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／metamorworks※写真は