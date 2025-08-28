食品の値上げが止まらない。どうすれば節約できるのか。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「スーパーで余計なものを買わない工夫や、外食を減らす工夫、ふるさと納税の活用で節約している人たちがいる」という――。※この連載「高山一恵のお金の細道」では、高山さんの元に寄せられた相談内容を基に、お金との付き合い方をレクチャーしていきます。相談者のプライバシーに考慮して、事実関係の一部を変更しています。あ