２７日、中国人民抗日戦争紀念館で取材する国内外の記者。（北京＝新華社記者／張玉薇）【新華社北京8月28日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動のプレスセンターは27日、初の訪問見学・取材イベントを開催し、国内外の記者200人近くが北京市の中国人民抗日戦争紀念館などを訪れて見学・取材活動を行い、テーマ展「民族解放と世界平和のために」を参観するのを手配した。60を超える国と地域、130余り