スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳線で9月に臨時便の運航を決めた。運航便数は18便。機材はボーイング737-800型機を使用する。これにより運航日には、1日10往復を運航することになる。航空券の発売は8月27日午後3時から開始している。■ダイヤSKY975東京/羽田（10：35）〜札幌/千歳（12：10）／9月6日・7日・13日〜15日・20日・21日・27日・28日SKY976札幌/千歳（12：45）〜東京/羽田（14：25）／9月6日・7日・13日〜15日