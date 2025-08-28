兵庫県の斎藤知事を告発した元県民局長の私的な情報を、複数の県議に漏らしたとして停職処分を受けた元総務部長について、県は９月１日付けで競馬組合の副管理者とする人事を発表しました。兵庫県の斎藤知事を告発した元県民局長の私的な情報が漏えいした問題をめぐっては、県の第三者委員会が今年５月、元総務部長の井ノ本知明氏が県議３人に情報を漏らしたと認定していました。井ノ本氏は停職３か月の懲戒処分を受け、８月