北朝鮮の金正恩総書記は、狙撃などを行う軍の特殊部隊の訓練を視察し、狙撃兵を増強する必要性を強調しました。草むらを偽装したような格好の兵士に囲まれた金総書記。これは、金総書記が狙撃などを行う軍の特殊部隊の訓練を視察する様子を、北朝鮮メディアが公開したものです。視察で金総書記は「百発百中の狙撃術で敵兵を必ず殺す猟師同様だ」と評価した上で、「狙撃兵の大幅な強化が武力の建設において重要な課題だ」と指摘し、