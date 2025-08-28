開幕した「東京おもちゃショー2025」＝28日午前、東京都江東区の東京ビッグサイト国内最大級の玩具見本市「東京おもちゃショー2025」が28日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開幕した。親世代が懐かしさを感じながら、子どもと技術の進歩を体感できる製品が勢ぞろい。写真のアレンジや印刷が可能なデジタルカメラおもちゃや、携帯液晶ペットゲーム「たまごっち」の最新版が注目を集めそうだ。主に中学生までの間で流行して