世界的大ヒット曲『江南スタイル』で知られるPSY（本名パク・チェサン、47）が、対面診療を受けずに向精神薬を処方された疑いで警察に告発された件について謝罪した。【画像】PSYが激痩せ!?PSYの所属事務所は8月28日、「専門医薬品である睡眠薬を代理で受け取った点は明白な過ちであり、不注意でした。申し訳ございません。PSYは慢性的な睡眠障害と診断を受けており、医療スタッフの処方に従って睡眠薬を服用しています」とコメン