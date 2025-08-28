トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米国土安全保障省は27日、留学生のビザ（査証）の有効期間を短縮する方針を発表した。トランプ政権が公約に掲げる強硬な移民対策の一環。ブルームバーグ通信によると、現在は学校に通い続けている限り滞在期間に制限はないが、原則4年以内とする。延長は可能としているが、詳細は不明。160万人以上に影響する可能性がある。国土安保省の報道担当者は声明で、歴代米政権が