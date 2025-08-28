◆ヒルトン京都のハロウィンスイーツビュッフェ。バンパイアの指につかまれたケーキなど、幻想的でミステリアスな世界を堪能してヒルトン京都のオールデイダイニング「テオリ」にて、没入感たっぷりのハロウィンスイーツビュッフェ「Sweet Dream or Nightmare」を開催。期間は、2025年9月19日（金）から11月3日（月・祝）まで。バンパイアの指につかまれたケーキや、瞳をあしらったフィナンシェなど、ハロウィン気分を盛り上げるス