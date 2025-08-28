「ドジャース−レッズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は初回の第１打席で左飛に倒れた。初回の投球で先頭に安打を許しながらも、カーブやカットボールを駆使して無失点で立ち上がった大谷。ベンチ前で打席の準備を進める中、スタッフが用意したバットではなく、自らベンチのバットケースに置いていたものを抜いて打席に向かった。初球のフォーシームを見逃し、２球目の外角高めをきれいに捉えたが、打