28日午前10時7分ごろ、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の桜川市です。【各地の震度詳細】■震度2□茨城県桜川市■震度1□茨城県土浦市石岡市取手市つくば市筑西市稲敷市