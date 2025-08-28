©GettyImages今月は演劇の話題から入りたい。この7月から8月にかけてアメリカ合衆国の南部（共和党に有利な選挙区の区割り案が問題になっているテキサス州）、西部（隣接するリベラル州のニューメキシコ）、東部（初のムスリム系市長の誕生が期待されるニューヨーク市）とまわり、あちこちで観劇してきた。その一つは、この6月に発表されたトニー賞のミュージカル作品賞受賞作「メイビー、ハッピーエンディング」（ベラス