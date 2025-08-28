マイナンバーカードを返納したものの、その後に健康保険証として使える「マイナ保険証」が必要になるケースも出てきています。特に病院や薬局での受診では、今後マイナ保険証が主な確認方法になるため、改めて発行したいと考える人もいるでしょう。 では、一度返納した後にマイナンバーカードを再発行する場合、無料で取得できるのでしょうか。それとも手数料がかかるのでしょうか。 本記